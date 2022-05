Кулеба поговорив із Боррелем: йшлося про ембарго на російську нафту

Євросоюз готується запровадити проти Росії шостий пакет санкцій. Позиція України щодо цього чітка – у нього повинне входити нафтове ембарго. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він 13 травня зустрівся з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Очільник МЗС розповів, що мав зустріч із Боррелем. Він вдячний за позицію високого представника ЄС за його пропозицію надати Україні додаткову підтримку Євросоюзу. Мовиться про €500 млн для зміцнення оборони нашої держави.

«Щодо шостого пакета санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго проти Росії», – наголосив Кулеба.

