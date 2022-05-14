  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кулеба поговорив із Боррелем: йшлося про ембарго на російську нафту

    Україна вдячна за додаткові &euro;500 млн для оборони<br /><br /> - Кулеба поговорив із Боррелем: йшлося про ембарго на російську нафту
    Україна вдячна за додаткові €500 млн для оборони

    фото: Дмитро Кулеба / Тwitter

    «Позиція України незмінна» – МЗС

    Євросоюз готується запровадити проти Росії шостий пакет санкцій. Позиція України щодо цього чітка – у нього повинне входити нафтове ембарго. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Він 13 травня зустрівся з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

    Очільник МЗС розповів, що мав зустріч із Боррелем. Він вдячний за позицію високого представника ЄС за його пропозицію надати Україні додаткову підтримку Євросоюзу. Мовиться про €500 млн для зміцнення оборони нашої держави.

    «Щодо шостого пакета санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго проти Росії», – наголосив Кулеба.

    Нагадаємо, раніше Кулеба закликав не відтягувати з прийняттям рішення щодо нафтового ембарго.

    Напередодні стало відомо, що ЄС може відтермінувати нафтове ембарго для РФ: у чому причина.

    Також стала відома дата розгляду шостого пакету санкцій проти Росії.

    Читайте також:
    Теги: МЗС ЄС росія окупанти міністр війна ембарго Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба поговорив із Боррелем: йшлося про ембарго на російську нафту