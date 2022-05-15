Окупанти хочуть приховати масштаби вбивств у Маріуполі: що замислили
Рашисти завозять до міста хлор
Російські окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах. З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди воєнних злочинів у місті. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Зазначається, що крім стрімкого збільшення кількості братських могил у Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища «Некрополь» у центральному районі Маріуполя.
Так, наголошує Андрющенко, окупанти буквально перетворюють місто на кладовище.
«Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків воєнних злочинів», – йдеться в публікації.
Нагадаємо, мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців.
Тим часом у Маріуполі окупанти вже дійшли до допитів дітей.