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    Події в Україні

    Окупанти хочуть приховати масштаби вбивств у Маріуполі: що замислили

    На карті позначено місце масових поховань - Окупанти хочуть приховати масштаби вбивств у Маріуполі: що замислили
    На карті позначено місце масових поховань
    фото: Петро Андрющенко/ Telegram

    Рашисти завозять до міста хлор

    Російські окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах. З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди воєнних злочинів у місті. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

    Зазначається, що крім стрімкого збільшення кількості братських могил у Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища «Некрополь» у центральному районі Маріуполя.

    Так, наголошує Андрющенко, окупанти буквально перетворюють місто на кладовище.

    «Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків воєнних злочинів», – йдеться в публікації.

    Нагадаємо, мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

    Тим часом у Маріуполі окупанти вже дійшли до допитів дітей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна Telegram місто окупація радник #stoprussia
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    Окупанти хочуть приховати масштаби вбивств у Маріуполі: що замислили