Окупанти хочуть приховати масштаби вбивств у Маріуполі: що замислили

Рашисти завозять до міста хлор

Російські окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах. З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди воєнних злочинів у місті. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Зазначається, що крім стрімкого збільшення кількості братських могил у Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища «Некрополь» у центральному районі Маріуполя.

Так, наголошує Андрющенко, окупанти буквально перетворюють місто на кладовище.

«Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків воєнних злочинів», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

Тим часом у Маріуполі окупанти вже дійшли до допитів дітей.

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