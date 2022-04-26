  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Лавров не готовий до серйозної розмови – Кулеба

    Росія не дійшла до того, щоб знайти рішення за столом переговорів - Лавров не готовий до серйозної розмови – Кулеба
    Росія не дійшла до того, щоб знайти рішення за столом переговорів
    фото з відкритих джерел

    «Подолаю огиду, і поговорю з ним» – МЗС про колегу з РФ

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про свого російського колегу Сергія Лаврова та переговори між двома країнами. Про це пише AP.

    У новому інтерв'ю іноземним журналістам дипломат заявив, що Україна та Росія вели переговори щодо закінчення війни ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте зараз Кулеба переконаний, що лише зустріч Зеленського та Путіна може призвести до результатів.

    Кулеба також вважає, що міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова наразі не готовий до серйозної розмови, додавши. На думку українського дипломата, Росія ще не дійшла до того, щоб знайти рішення за столом переговорів.

    «Але якщо я побачу, що вони змінюють своє ставлення і готові серйозно шукати взаємоприйнятні рішення, я переможу свою огиду, сяду з ним і поговорю», – наголосив Дмитро Кулеба.

    За його словами, чим швидше президент Росії Володимир Путін погодиться на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, то тим більше шансів наблизити момент завершення війни.

    Кулеба підкреслив, що він не дає 100% гарантії, але він впевнений в президентові України. Глава МЗС також додав, що «чим довше Путін уникає цієї зустрічі, тим ймовірніше, що він повністю зосереджений на сценарії війни».

    Нагадаємо, нещодавно Лавров заговорив про мирний договір між Україною та РФ.

    Читайте також:
    Теги: МЗС росія окупанти міністр війна путін Україна президент Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лавров не готовий до серйозної розмови – Кулеба