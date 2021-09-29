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    Зустріч президентів України і РФ: Кулеба прогнозує складну розмову для Путіна

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    Глава МЗС: для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші &laquo;червоні лінії&raquo; - Зустріч президентів України і РФ: Кулеба прогнозує складну розмову для Путіна
    Глава МЗС: для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші «червоні лінії»
    фото: reuters

    Дмитро Кулеба переконує, що Зеленський не чекає «доброї волі» Путіна, а нав’язує власний порядок денний переговорів

    Українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив в коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.

    За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

    «Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський вестиме її з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші «червоні лінії» та жорстко захищатиме національні інтереси України», – заявив Кулеба.

    Міністр зазначив, що Зеленський не чекає «доброї волі» Путіна, а нав’язує власний порядок денний переговорів.

    «!Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу та Криму на українських умовах. Ми активно працюємо з партнерами над організацією Нормандського саміту та загалом створенням умов, які змусять Кремль піти на серйозні переговори щодо припинення агресії», – повідомив він.

    За словами Кулеби, переговори Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня у Києві надали новий поштовх динаміці у «нормандському форматі».

    «Саме після них ми розпочали новий етап активної дипломатичної роботи з підготовки Нормандського саміту та хочемо провести його ще за участі Ангели Меркель», – резюмував очільник МЗС України.

    Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

    Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

    До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

    Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.

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    Теги: МЗС міністр Путін політика Україна президент Дмитро Кулеба
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    Зустріч президентів України і РФ: Кулеба прогнозує складну розмову для Путіна