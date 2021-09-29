  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін знайшов причину, щоб вийти з двотижневої самоізоляції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    14 вересня Володимир&nbsp;Путін пішов на самоізоляцію: у його оточенні виявили десятки випадків інфікування Covid-19 - Путін знайшов причину, щоб вийти з двотижневої самоізоляції
    14 вересня Володимир Путін пішов на самоізоляцію: у його оточенні виявили десятки випадків інфікування Covid-19
    фото: ria.ru

    Глава Кремля сьогодні збирається зустрітися з президентом Туреччини

    Президент Росії Володимир Путін з сьогоднішнього дня вийшов з двотижневої самоізоляції. Він проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пише «Риа Новости».

    Повідомляється, що сьогодні в Сочі Путін зустрінеться з Ердоганом спочатку тет-а-тет, потім за участю перекладачів. Вони проведуть переговори, після чого продовжать спілкування за робочим сніданком.

    За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, перед зустріччю був обмін інформацією, щоб вжити всіх запобіжних заходів.

    «Що стосується виходу з режиму (самоізоляції, – ред.) – де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція», – зазначив речник Кремля.

    Нагадаємо, 16 вересня Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус.

    До цього стало відомо, що Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.

    Зазначимо, раніше Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

    Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

    Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

    Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

    Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія Путін політика президент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін знайшов причину, щоб вийти з двотижневої самоізоляції