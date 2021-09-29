Путін знайшов причину, щоб вийти з двотижневої самоізоляції

14 вересня Володимир Путін пішов на самоізоляцію: у його оточенні виявили десятки випадків інфікування Covid-19

Глава Кремля сьогодні збирається зустрітися з президентом Туреччини

Президент Росії Володимир Путін з сьогоднішнього дня вийшов з двотижневої самоізоляції. Він проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пише «Риа Новости».

Повідомляється, що сьогодні в Сочі Путін зустрінеться з Ердоганом спочатку тет-а-тет, потім за участю перекладачів. Вони проведуть переговори, після чого продовжать спілкування за робочим сніданком.

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, перед зустріччю був обмін інформацією, щоб вжити всіх запобіжних заходів.

«Що стосується виходу з режиму (самоізоляції, – ред.) – де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція», – зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, 16 вересня Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус.

До цього стало відомо, що Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.

Зазначимо, раніше Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.