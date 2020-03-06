Велика Британія в ООН: Росії є що приховувати у Криму



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Заступник постійного представника Великої Британії при ООН посол Джонатан Аллен: доля Криму хвилює кожного з нас, бо невідомо, хто ж буде наступним Фото: Укрінформ

Представник Великої Британії закликав РФ якомога швидше надати доступ міжнародним місіям з моніторингу

Спроба Росії насильно змінити міжнародні кордони, зокрема шляхом анексії Криму, загрожує основним міжнародним принципам, що становить небезпеку цілісності кожної країни. З такою заявою виступив у п'ятницю на засіданні Ради безпеки ООН заступник постійного представника Великої Британії при ООН посол Джонатан Аллен, повідомляє «Укрінформ».

«Сполучене Королівство закликає усіх присутніх та все міжнародне співтовариство об'єднатися та стати поруч з Україною. Крим належить Україні. Безпека кожної країни залежить від основного принципу, відповідно до якого держава не повинна змінювати кордони та захоплювати території силою», - заявив представник Сполученого Королівства.

Він підкреслив, що «саме через це доля Криму хвилює кожного з нас, бо невідомо, хто ж буде наступним».

Водночас він звернув увагу на порушення російською окупаційною владою прав людини на півострові, підкресливши, що РФ неспроста приховує дані про це.

«Інформація про права людини обмежена, Росія не виконує резолюцій Генеральної асамблеї ООН, які закликають організувати поїздку верховного комісара з прав людини до Криму. Росії є що приховувати», - заявив посол Аллен.

У цьому зв'язку представник Великої Британії закликав РФ якомога швидше надати доступ міжнародним місіям з моніторингу.

Як повідомлялось, Рада безпеки ООН у п'ятницю, 6 березня, провела засідання за формулою Аррії щодо порушення прав людини в анексованому Росією Криму і шляхів деокупації півострова.