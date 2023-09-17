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Отруївся і впав у кому. Нові деталі загибелі ексголови Херсонської ОДА

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Отруївся і впав у кому. Нові деталі загибелі ексголови Херсонської ОДА
«Це не перша спроба суїциду. Але попереднього разу Геннадія Лагуту врятували», – пояснило джерело «Главкома»
фото з відкритих джерел

Тіло Геннадія Лагути виявили пересічні перехожі у столиці поблизу гаражів

Колишній начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута помер внаслідок самогубства. Цю версію «Главкому» підтвердили кілька співрозмовників, близьких до покійного ексвисокопосадовця. Він помер у ніч на 17 вересня у лікарні Києва.

За словами співбесідника нашого видання, ще цієї п’ятниці Лагута прийняв сильнодіючі медичні препарати. Його тіло виявили пересічні перехожі у столиці поблизу гаражів. Тоді він іще був живий. Вже у київській лікарні Лагута упав в кому і згодом помер.

«Це не перша спроба суїциду. Але попереднього разу Геннадія Лагуту врятували», – пояснило джерело «Главкома».

Інший співрозмовник редакції розповів, що ще у середу спілкувався з Лагутою по телефону.

«Звістка про смерть Геннадія Лагути стала для мене шоком. Ще у середу ми з ним розмовляли. Я їхав до Києва і планував з ним зустрітися. Домовлялися попередньо на суботу. До речі, останній місяць він був дуже емоційно подавлений, зокрема, через відкриту кримінальну справу», – сказав співбесідник.

Це ж джерело «Главкома» додало, що у четвер Геннадій Лагута купив медпрепарати, які й призвели до смерті.

Відомо, що Лагуті було 49 років. На момент повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонської ОВА. Президент Володимир Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОВА 9 липня 2022 року.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року Геннадій Лагута отримав підозру за матеріалами Служби безпеки України. Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

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Теги: СБУ Київ смерть війна Херсонщина Геннадій Лагута

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