Битва продовжується, робити висновки зарано: Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ

Патрік Райдер наголосив, що, якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не тільки її, але і Європи та всього світу.

Патрік Райдер: «Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба»

Контрнаступ ЗСУ продовжується, битва триває. Тому робити якісь висновки зараз недоречно. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінг.

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За його словами, по всій лінії фронту йдуть бої, а українські війська «здійснюють певний рух уперед». «Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту», – сказав Райдер.

Генерал наголосив, що, якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не тільки її, але і Європи та всього світу. «Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Так що я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Знову ж таки, це було б недоречно. Що ми збираємося зробити, то це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно», - наголосив представник Пентагону.

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Нагадаємо, з повідомленням речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, українські воїни мають локальні успіхи південніше Бахмута, стримують наступ російських окупантів на сході та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.