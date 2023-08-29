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Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)
«Мандрівник» поки що – у пункті тимчасового тримання
фото: скрін із відео

Напівголого українця перевозила цивільна вагітна дружина-іноземка

На пункті пропуску «Лужанка» у Закарпатській області прикордонник виявили «сюрприз» в ніші для запасного колеса автомобіля. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Напівголого українця в ніші для запасного колеса перевозила цивільна вагітна дружина-іноземка.

«Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому ще й влаштувала скандал. Вгамовувати їх довелося співробітникам поліції. На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать», – йдеться в повідомленні.

Горе-рятувальниці загрожує кримінальна відповідальність, а «мандрівник» поки що – у пункті тимчасового тримання.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного перетину кордону військовозобов’язаним чоловіком, який ховався під ковдрою.

Теги: війна кордон Закарпаття чоловік

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