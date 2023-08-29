Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)
Напівголого українця перевозила цивільна вагітна дружина-іноземка
На пункті пропуску «Лужанка» у Закарпатській області прикордонник виявили «сюрприз» в ніші для запасного колеса автомобіля. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
Напівголого українця в ніші для запасного колеса перевозила цивільна вагітна дружина-іноземка.
«Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому ще й влаштувала скандал. Вгамовувати їх довелося співробітникам поліції. На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать», – йдеться в повідомленні.
Горе-рятувальниці загрожує кримінальна відповідальність, а «мандрівник» поки що – у пункті тимчасового тримання.
Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного перетину кордону військовозобов’язаним чоловіком, який ховався під ковдрою.
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