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РФ може оголосити нову хвилю мобілізації: розвідка назвала дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ може оголосити нову хвилю мобілізації: розвідка назвала дату
фото ілюстративне

Кремль намагається поповнювати війська будь-якими способами

У Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов нагадав, що мобілізаційні заходи на території Росії не припинялися навіть після завершення так званої часткової мобілізації, а на окупованих територіях України мова йде про «тотальний характер мобілізації».

«Так, один зі сценаріїв – це нова хвиля публічної мобілізації, яка може бути. І розглядається сценарій – кінець вересня. Це відповідає дійсності», – сказав він.

Зазначається, що Кремль намагається поповнювати війська будь-якими способами, один із методів – це вербування найманців за кордоном, переважно серед країн пострадянського простору.

Нагадаємо, триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія війна мобілізація

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