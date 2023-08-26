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Мати розстріляного за «Слава Україні» розповіла про останню розмову з сином (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мати розстріляного за «Слава Україні» розповіла про останню розмову з сином (відео)
Полоненого Олександра Мацієвського впритул розстріляли російські військові
фото з відкритих джерел

«Оце як їхав, він відчував…Він попрощався зі мною, розцілував: «Мамо, спасибі тобі за життя. Мамо, таке може бути, що й рук і ніг не зібрати, ми на нуль їдем…»

Параска Демчук, мати загиблого героя України Олександра Мацієвського, якого російські окупанти розстріляли після вигуку «Слава Україні!», розповіла в інтерв'ю «Радіо Свобода про її останню розмову з сином.

Мати Олександра переконана, що воїн відчував, що може ось-ось загинути. Перед своїм виїздом на передову чоловік поцілував її та подякував за життя. Вони домовилися, що якщо чоловік буде відчувати близькість смерті, то дасть знати.

«Оце як їхав, він відчував…Він попрощався зі мною, розцілував: «Мамо, спасибі тобі за життя. Мамо, таке може бути, що й рук і ніг не зібрати, ми на нуль їдем…». Я кажу: «Сашенька, я за тебе хвилююсь, я в безпеці начебто, ти бережи себе синок!» І він: «Мамо, мені вже мало часу, я слухавку передаю», – саме на такій ноті закінчилася розмова її розмова з Олександром, поділилася Параска Демчук.

Вона розповіла, що дивитись відео з розстрілу сина їй так само болісно, як і в перший раз. «Діти загинули інші, їх матері не бачили їх загибелі, а я оцю картинку, яка відкривається в Фейсбуці, в Інтернеті, бачу мало не щодня. Забути – неможливо», – зізналася мати загиблого.

«Я роздивляюся подетально, де кругом що лежить. Його погляд. Я все розглядаю його погляд. Що в очах було його, про що він думав», – зауважила пані Параска.

Вона розповіла, що Олександр їй сказав, що між ними буде пароль, який у разі наближення смерті боєць скаже матері. Жінка довгий час не знала, як загинув її син. Його пронизане кулями тіло передали матері у лютому. 

 «Коли він загинув, я думала, як же сталося. Він же не встиг мені подзвонити, не встиг мені передати. Він не встиг мені розказати. І мене все мучило, як же воно сталося. Чи він зразу загинув, чи йому було боляче, чи його катували ще. От чомусь я хотіла знати, як загинув мій син», – сказала мати військовослужбовця.

Жінка довгий час не знала, як загинув Олександр. Його пронизане кулями тіло передали матері у лютому.

Мати загиблого також зауважила, що її син хотів дожити до переможного кінця.

Нагадаємо, 6 березня у мережі з’явилося відео, на якому російські військові впритул розстріляли беззбройного українського полоненого. Росіяни направили камеру на полоненого, він вимовив «Слава Україні», після чого хтось із ворогів одразу прицільно вистрілив йому в голову, а потім ще кілька разів – у тіло.

Згодом вдалося з’ясувати, що розстріляним захисником був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області.
 
42-річний Мацієвський був громадянином Молдови, але проживав у Ніжині. Одразу після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Мацієвський пішов воювати добровольцем.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський надав Мацієвському звання Героя України.

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Теги: смерть військові мама

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