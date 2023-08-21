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Скандал дня. Журнал змушений міняти обкладинку через суспільне обурення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал дня. Журнал змушений міняти обкладинку через суспільне обурення
На першу обкладинку помістили фото понад десяток українців із різних сфер, які по-своєму наближали перемогу над Росією
фото: Мирослава Гонгадзе

Редакція журналу визнала помилку та прийняла рішення замінити конкретних осіб, які, за першою версією обкладинки, наближують перемогу, народом України

У понеділок, 21 серпня, соцмережі активно обговорювали обкладинку журналу NV, на якій у центрі було зображено Сергія Притулу, лише за ним стояв президент Зеленський, а Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був взагалі розташований на задньому плані з іншими волонтерами та бізнесменами. В українців виникли питання, яким чином редакція видання підійшла до підбору особистостей та порядку їх розміщення на обкладинці.

Попередня обкладинка NV, яку розкритикували українці
Попередня обкладинка NV, яку розкритикували українці
фото: Віталій Сич
Українці обурилися через обкладинку NV
Українці обурилися через обкладинку NV
фото: скріншот
Українці обурені обкладинкою NV
Українці обурені обкладинкою NV
фото: скріншот

Зокрема висловитися про цей конфуз вирішив і сам Сергій Притула. У коментарі під публікацією журналістки Мирослави Гонгадзе волонтер написав, що на передньому плані мають бути українські військові. А таким варіантом обкладинки редакція зробила йому ведмежу послугу.

«Не применшуючи заслуг жодного з присутніх на обкладинці, вважаю, що на передньому плані мають бути українські військові. Чи не так, The New Voice of Ukraine?» – написав волонтер.

Притула відреагував на обкладинку
Притула відреагував на обкладинку
фото: скріншот

Згодом, редакція відреагувала на скандал з обкладинкою нового числа журналу. Головний редактор Віталій Сич перепросив за помилку і анонсував перероблену обкладинку, яка не зачіпатиме нічиїх почуттів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Головред також спробував пояснити початкові ідею та задум.

Так, за словами Віталія Сича, на першу версію обкладинки помістили фото понад десяток українців із різних сфер – військові, волонтери, підприємці тощо, які по-своєму наближали перемогу над Росією. Ідея полягала в тому, щоб показати жертви та зусилля, які вони докладають для поразки ворога. Але обкладинка виявилася невдалою і викликала шквал критики у мережі.

«Це всі гідні люди. Але ця наша обкладинка – невдала ідея. Більш того, це помилка, тому що ми образили багатьох людей. На неї не потрапили багато інших українців, які теж роблять величезний внесок у наближення перемоги. Зараз не час міряти зусилля, ця тема поляризується. Ми всі вносимо один великий внесок. І робити його доведеться ще деякий час. Але іноді ми робимо помилки. І це потрібно визнавати», – покаявся Сич.

Головред додав, що редакція прийняла рішення замінити обкладинку та проілюструвати новий випуск журналу загальним колажем – без конкретних осіб, лише з народом України. Сич упевнений, що настане час та масштаб колективних зусиль українців можна буде оцінити повною мірою. Сич подякував усім, хто поділився з редакцією своїми враженнями.

Редакція прийняла рішення замінити обкладинку та проілюструвати новий випуск журналу загальнішим фото – без конкретних осіб, лише з народом України
Редакція прийняла рішення замінити обкладинку та проілюструвати новий випуск журналу загальнішим фото – без конкретних осіб, лише з народом України
фото: Віталій Сич

Нагадаємо, власником видання NV, яке раніше мало назву «Новое Время», є глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала. Він також володіє сайтом «Українська правда».

Теги: ЗМІ війна українці скандал перемога

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