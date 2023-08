Скандал дня. Журнал змушений міняти обкладинку через суспільне обурення

Редакція журналу визнала помилку та прийняла рішення замінити конкретних осіб, які, за першою версією обкладинки, наближують перемогу, народом України

У понеділок, 21 серпня, соцмережі активно обговорювали обкладинку журналу NV, на якій у центрі було зображено Сергія Притулу, лише за ним стояв президент Зеленський, а Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був взагалі розташований на задньому плані з іншими волонтерами та бізнесменами. В українців виникли питання, яким чином редакція видання підійшла до підбору особистостей та порядку їх розміщення на обкладинці.

Попередня обкладинка NV, яку розкритикували українці фото: Віталій Сич

Українці обурилися через обкладинку NV фото: скріншот

Українці обурені обкладинкою NV фото: скріншот

Зокрема висловитися про цей конфуз вирішив і сам Сергій Притула. У коментарі під публікацією журналістки Мирослави Гонгадзе волонтер написав, що на передньому плані мають бути українські військові. А таким варіантом обкладинки редакція зробила йому ведмежу послугу.

«Не применшуючи заслуг жодного з присутніх на обкладинці, вважаю, що на передньому плані мають бути українські військові. Чи не так, The New Voice of Ukraine?» – написав волонтер.

Притула відреагував на обкладинку фото: скріншот

Згодом, редакція відреагувала на скандал з обкладинкою нового числа журналу. Головний редактор Віталій Сич перепросив за помилку і анонсував перероблену обкладинку, яка не зачіпатиме нічиїх почуттів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Головред також спробував пояснити початкові ідею та задум.

Так, за словами Віталія Сича, на першу версію обкладинки помістили фото понад десяток українців із різних сфер – військові, волонтери, підприємці тощо, які по-своєму наближали перемогу над Росією. Ідея полягала в тому, щоб показати жертви та зусилля, які вони докладають для поразки ворога. Але обкладинка виявилася невдалою і викликала шквал критики у мережі.

«Це всі гідні люди. Але ця наша обкладинка – невдала ідея. Більш того, це помилка, тому що ми образили багатьох людей. На неї не потрапили багато інших українців, які теж роблять величезний внесок у наближення перемоги. Зараз не час міряти зусилля, ця тема поляризується. Ми всі вносимо один великий внесок. І робити його доведеться ще деякий час. Але іноді ми робимо помилки. І це потрібно визнавати», – покаявся Сич.

Головред додав, що редакція прийняла рішення замінити обкладинку та проілюструвати новий випуск журналу загальним колажем – без конкретних осіб, лише з народом України. Сич упевнений, що настане час та масштаб колективних зусиль українців можна буде оцінити повною мірою. Сич подякував усім, хто поділився з редакцією своїми враженнями.

Редакція прийняла рішення замінити обкладинку та проілюструвати новий випуск журналу загальнішим фото – без конкретних осіб, лише з народом України фото: Віталій Сич

Нагадаємо, власником видання NV, яке раніше мало назву «Новое Время», є глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала. Він також володіє сайтом «Українська правда».