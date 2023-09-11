Атака на Дніпропетровщину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів Херсонської області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (48 вибухів). Ворог із артилерії, мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Вночі – влучання «Шахед» у двоповерховий житловий будинок у с. Чайкине (Новгород-Сіверська міська рада). Пожежа. Попередньо – без жертв. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили чоитри обстріли прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів. У Хотінській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА, пошкоджено навчальний заклад. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади.

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Новослобідська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв’язку.

Дніпропетровщина

Ніч була неспокійна. Захисники з ПвК «Схід» збили над областю дев'ять безпілотників «Шахед-136». Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Вночі ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Вже вранці – знову по районному центру. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті два будинки та газогін. Інформація щодо наслідків уточнюється. Попередньо – всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Вчора вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині. Знищена вантажівка місцевого мешканця. Спрямував артилерію ворог і на Нікополь. Люди не постраждали.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 121 обстріл, під ударом опинилися 33 населені пункти. 101 артилерійський обстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Темирівки, Преображенки, Лугівського, Кам'янського, Степногірська, Лобкового, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових населених пунктах. Ворог завдав сім БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляв з РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я й Новодарівку, вгатив шість авіабомбами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, чотири ракетні удари прийшлися по Трудовому й Різдвянці. Внаслідок РСЗВ-удару по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік. Також надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Харківщина

Минулої доби окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області. На Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. У с. Андріївка Ізюмського району у полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовився.

Луганщина

Минулої доби рашисти завдавали авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту – постраждали Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка. За добу противник здійснив 142 обстрілів (537 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області рашисти нанесли сім ударів: артилерія, міномет, танк. Під вогнем – п'ять населених пунктів: с.Дружба, Часів Яр, Авдіївка, Сіверськ, с.Костянтинівка. Пошкоджено три приватних житлових будинки. За добу по області одну людину поранено.

Миколаївщина

Вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу. Вчора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (250 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (13 снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.

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Вчора зранку ворог атакував середмістя Херсона, окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу. Також вчора окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна жінка. Всього за добу через російську агресію дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.