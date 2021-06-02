У Білорусі опублікували нове відео допиту Протасевича

В опублікованому уривку ПРотасевич заявив, що «його підставили»

Білоруський телеканал ОНТ опублікував новий уривок відео допиту затриманого в Мінську колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Кадри допиту з’явилися в Telegram-каналі ОНТ під час анонсу повної версії розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську.

«Упевнений, що мене просто підставили! Тому що я цього ніде не говорив, а щойно я це сказав, я одразу опинився в Мінську. От одразу», – заявляє Протасевич, але не уточнює, про що саме йдеться.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.