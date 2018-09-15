Луценко заступився за Ляшка: НАБУ шукає дешевих сенсацій



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Генеральний прокурор пояснив, в чому збираються звинувачувати Ляшка

НАБУ та антикорупційна прокуратура готують подання на зняття депутатської недоторканності з Олега Ляшка. Кримінальні провадження можуть розпочати за декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, чому саме НАБУ відкрило справу про Ляшка.

Про це Юрій Луценко заявив на «Прямому».

«Мені здається, що пан Ситник, який вже браво заявив, що він готовий до арештів і так далі, він починає демонструвати наступальність НАБУ. В принципі, це правильно. Він для того і зарплату отримує. І зарплату немалу. Але якість його подань, чесно кажучи, викликають запитання. Я не хочу підривати довіру до сусіднього правоохоронного органу і не буду коментувати деталі. А просто скажу, що я би такі підозри не підписав ні Ляшку, ні комусь іншому. Хоча до нього і ставлюся критично», – наголосив Луценко.

Генеральний прокурор пояснив, в чому збираються звинувачувати Ляшка.

«Він визвав свого помічника, дав йому кошти поставити на тоталізатор, на виграш однієї з футбольних команд. Помічник приніс йому виграш. Він його записав в декларацію. Тепер кажуть, що лотерейний заклад не здав відповідний звіт в Мінфін про ставку і виграш. А тут Ляшко до чого? Він що, має контролювати звітність? І чому він це має робити? Це все рівно, що хтось тут із присутніх піде в магазин, купить якийсь дорогий брендований одяг, і потім до нього раптом прийде НАБУ із запитаннями: а чому за це одяг не сплатили податки власники магазину? Мені здається, що це пошук дешевих сенсацій. Я часто стикаюся з необхідністю підписувати документи, які не подобаються тій чи іншій політичній силі, і це нормально, якщо в тебе є докази. А якщо доказів немає, я думаю, що таких речей робити неможливо, навіть якщо хтось тобі не дуже подобається, як наприклад пан Ляшко, котрий, звичайно, своїм гострим мовленням багато кому насолив. Є докази – має відповідати людина з гострим чи не гострим язиком. Немає доказів – нема чого з правоохоронних органів робити інструмент сенсаційних заяв», – зазначив він.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) готують подання про зняття недоторканності з лідера депутатської фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка.