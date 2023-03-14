Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься

Ексгенпрокурор: «Для усіх нормальних людей різниця у поглядах закінчилась 24 лютого»

Нещодавно ексгенпрокурор України Юрій Луценко, який воював на східному напрямку у лавах ЗСУ, отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ і продовжити службу в ТРО. Ексгенпрокурор Юрій Луценко вважає, що його відкликали з Бахмута саме через політичне рішення президента Володимира Зеленського. Про це Луценко розповів в інтерв'ю «Главкому».

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«У мене, як у людини дорослої та досвідченої, це не викликає жодних сумнівів. Коли весь підрозділ прибирають з Бахмута, то, можливо, командуванню видніше, де потрібні досвід та великий арсенал засобів аеророзвідки. Але коли одночасно і головком Залужний, і командуючий ТРО Танцюра приймають рішення щодо мене персонально, це означає, що вони отримали найвище розпорядження. Я вважаю, що це – політичне рішення президента», – заявив Луценко.

Луценко додав, що логіка такого розпорядження йому незрозуміла. «Для усіх нормальних людей різниця у поглядах закінчилась 24 лютого. Тому інакше як політичною помстою те, що відбувається, я пояснити не можу», – заявив Юрій Луценко.

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Луценко вважає, що до нього просто «прийшов час»:

«Для усіх нормальних людей різниця у поглядах закінчилась 24 лютого. Тому інакше як політичною помстою те, що відбувається, я пояснити не можу», – заявив він. «Чому генерала Сергія Кривоноса не відпускають на війну, а порушують кримінальну справу і тримають у Києві? Чому Павла Демчину (генерал-полковник запасу, колишній перший заступник голови – начальник главку по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, – «Главком») вивозять, після піврічної служби у війську та утримують у цьому політичному відстійнику при командуванні ТРО? Чому те саме відбувається з Олександром Турчиновим?», – наголосив ексгенпрокурор.

Луценко розповів, що зараз проходить 10 днів медичної профілактики в Києві. Він у своєму батальйоні ТРО, з якого був відправлений з групою «Мадяра» у Бахмут. Цей батальйон зараз готується до виступу на східний фронт, і, як заявив Луценко, це буде остаточним моментом істини для нього.

«Якщо мій батальйон піде на донецький напрямок без мене, то політично мотивоване відлучення мене від фронту було правдою. Якщо здоровий глузд переможе і мене відправлять на офіцерську посаду, яку я там обіймав, значить можете сказати, що я трохи перебільшував вагу своєї персони», – пояснив він.

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Юрій Луценко служить у підрозділі «Птахи Мадяра». 20 лютого Валерій Залужний призначив його командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів військової частини.

Нагадаємо, що Юрій Луценко також розповів, як набирають нову партію для президента Зеленського.