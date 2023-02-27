У Бахмуті український воїн влучив у російський танк із гранатомета (відео)

ЗСУ відпрацювали по позиції ворога зі стрілецької зброї та гранатометів

Бійці 93-ї бригади «Холодний яр» продовжують нищити окупантів на сході

Український воїн влучив з гранатомета у ворожий танк під час бою у Бахмуті. Відео, як бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» нищать рашистів, опублікували в соціальних мережах.

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На відео в кадр потрапили три бійці, що стріляють по ворогу з гранатометів та стрілецької зброї на одному з перехресть у приватному секторі. Один з воїнів влучає з гранатомета у танк.

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Бійці 93 бригади кажуть, що воювати у Бахмуті складно, бо доводиться маневрувати на вузьких вулицях, проте вони все рівно успішно знищують російських окупантів та їхні ворожі позиції.

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» – формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ чисельністю в бригаду. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої, включно з боями під Іловайськом та Донецьким аеропортом. З початку повномасштабного вторгнення 2022 року 93 ОМБр обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Соледар. Бригада носить почесне найменування «Холодний Яр» – на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями.

Нагадаємо, що нещодавно «Холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів.

Триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.