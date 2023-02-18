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Українські захисники завадили диверсантам висадитися на один із островів у дельті Дніпра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські захисники завадили диверсантам висадитися на один із островів у дельті Дніпра
Українські захисники знищили переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом окупантів
фото з відкритих джерел

У результаті бойової роботи було знищено 10 російських військових

 

На південному напрямку ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за добу виконали понад 70 вогневих завдань та завадили російській диверсійно-розвідувальній групі висадитися на один із островів у дельті Дніпра, знищивши ворожий човен разом із особовим складом. Про це оперативне командування «Південь» повідомило у Facebook.

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 70 вогневих завдань. При черговій спробі ворожої ДРГ висадитись на один з островів в дельті Дніпра, знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом», – ідеться у повідомленні.

За даними командування, у результаті бойової роботи українські захисники знищили 10 російських військових, два ворожі безпілотники типу «Орлан-10», станцію радіоелектронної боротьби, а також протитанковий ракетний комплекс і крупнокаліберну артилерійську гармату-гаубицю загарбників.

Як повідомлялося, 15 лютого під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів і взяли в полон «вагнерівця», ще п'ятьох загарбників знищили.

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Теги: 24 лютого Бахмут Facebook полон прикордонники

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