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«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
фото: скріншот відео з соцмереж

Щоденні вибухи в Росії продовжуються, цього разу палав московський завод

Пів ночі окупанти тероризували більшу частину України безпілотниками. Водночас під Москвою після вибуху спалахнув завод, а українські захисники знищили вежу спостереження на Брянщині та дві бази окупантів у Мелітополі. Тим часом Бахмут залишається однією з найгарячіших ділянок на фронті – аналітики активно обговорюють можливість відступу ЗСУ з міста. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 6 березня, щоб ви були в курсі головних новин.

Пожежа на Московському заводі

У неділю, 5 березня, у Московській області РФ стався вибух, внаслідок якого почалася пожежа на Московському коксогазовому заводі. Стовп полум'я піднявся на 20 метрів, а площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

Атака безпілотників

У Київській та низці інших областей України пів ночі лунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників, попередньо – типу «Шахед». Загроза в столиці тривала приблизно дві години. Київська обласна військова адміністрація заявляла про роботу ППО на Київщині.

Знищені окупанти в Мелітополі

За повідомлення мера міста, Збройні сили України двома успішними пострілами знищили дві бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. 

Напружена ситуація в Бахмуті

Представник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські захисники продовжують тримати оборону Бахмута, а постачання наших сил у місті не порушено. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) висловили оцінку, що українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, хоча ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста. За їхньою інформацією, ЗСУ можуть продовжувати поступовий відхід із боями, щоб виснажити російські війська у міських битвах.

Російське судно в Чорному морі

Російський вантажний корабель «Спарта-4», який перебуває під санкціями США, увійшов у Чорне море через Босфор. На борту контейнеровоза, за даними ЗМІ, може міститися військовий вантаж із Сирії, який направляється до порту Новоросійськ.

Теги: Бахмут тривога окупанти вибух пожежа

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