З'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань
Міст у південній частині міста, сильно пошкоджених за останні пару тижнів
Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові фото, як виглядає Бахмут – найгарячіша точка боїв на лінії фронту. Зокрема, на знімках можна побачити руйнування важливого моста і споруд.
На знімках видно значні пошкодження житлових будинків, мостів та промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань та вуличних боїв. А також, що мости через річку Бахмутка зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.
Деякі з найбільш серйозних ушкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста, яке, за заявою російських окупантів, вони нібито контролюють.
Ще одне зображення показує район та міст у південній частині міста, сильно пошкоджених за останні пару тижнів.
Раніше командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті.
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