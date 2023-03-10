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З'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань
Бахмут з космосу
фото ілюстративне

Міст у південній частині міста, сильно пошкоджених за останні пару тижнів

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові фото, як виглядає Бахмут – найгарячіша точка боїв на лінії фронту. Зокрема, на знімках можна побачити руйнування важливого моста і споруд. 

На знімках видно значні пошкодження житлових будинків, мостів та промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань та вуличних боїв. А також, що мости через річку Бахмутка зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.

З'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань фото 1

Деякі з найбільш серйозних ушкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста, яке, за заявою російських окупантів, вони нібито контролюють.

Ще одне зображення показує район та міст у південній частині міста, сильно пошкоджених за останні пару тижнів.

З'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань фото 2

Раніше командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті.

Теги: Бахмут війна росія окупанти

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