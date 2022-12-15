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Мер Чернігова назвав чотири причини конфліктів із Офісом президента

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мер Чернігова назвав чотири причини конфліктів із Офісом президента
Проти очільника Чернігова відкрили дві справи й прийняли рішення відсторонити від посади
фото: УП

Відносини Атрошенка з Банковою не склалися давно

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів про підґрунтя конфліктів із владою та виокремив їх чотири головні причини. Про це він повідомив у інтерв'ю Українській правді.

Першою причиною є прийняття рішення про створення обласної партії «Рідний дім» у 2020 році та про її самостійну участь у місцевих виборах.

«Я прийняв рішення тоді, що можна намагатися вибудувати конструктивні відносини з партією влади, але бути ближче до людей і працювати на своїх виборців саме в області», – зазначив очільник Чернігова.

Друга причина конфлікту – це доручення президента восени 2021 не піднімати тарифи на тепло, яке Атрошенко вважає абсолютно правильним, справедливим та доречним. Проте виконане це доручення було в спосіб, який має низку недоліків, а саме по відношенню до Чернігова. Тоді мер міста публічно сказав, що все це несправедливо.

«Чернігів розташований на Півночі, треба більше газу спалити для того, щоб нагріти теплоносії. А компенсацію держава запропонувала однакову всім містам – 4% від податків на доходи фізичних осіб», – пояснив посадовець.

Третьою причиною він вважає відносини з Кличко, а саме підписання у 2021 році партіями «Рідний дім» та «Удар» угоди про співробітництво. 

І четверта причина206-й округ на Чернігівщині. Партія влади навіть не виставляла свого кандидата, не маючи шансів на перемогу (у березні 2022 на окрузі мали відбутись проміжні вибори до Верховної Ради після смерті «слуги» Антона Полякова).

«Сукупність цих причин зрештою призвела до сотень кримінальних справ, обшуків десятків співробітників і комунальних підприємств, і міської ради, і приватних підприємств, по декілька разів проводили обшук в сім'ях, де діти з обмеженими можливостями. У жінок-бухгалтерів пересипали крупи в банках – шукали флешки», – підсумував мер Чернігова.

Нагадаємо, влітку 2022-го в публічній площині доволі раптово сплив на поверхню внутрішній політичний конфлікт.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що підлеглі Зеленського намагаються усунути його від управління містом. Напередодні голову міста, що прийняло бій з ворогом, не випустили за кордон на конференцію з відбудови країни. А заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув Атрошенку, що місто обійдеться без нього.

Згодом ця суперечка, здавалось, дещо стишилася. Допоки у грудні районний суд на Львівщині не визнав мера Чернігова винним у корупції (із початком військових дій мер використовував службове авто і бензин для потреб власної родини). І позбавив його на рік права обіймати державні посади. Зокрема й посаду міського голови.

Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади й звинуватив Банкову в тиску. Він буде оскаржувати рішення в апеляційній інстанції. 

Також на це відреагував Кличко (відео). На думку очільника столиці, прецедент виглядає як політичне протиборство. Він наголосив, що Атрошенко залишався з громадою, коли Чернігів був в облозі. А зараз він працює на життєзабезпечення міста та відбудову Чернігова.

Читайте також: Нова атака на мера Чернігова: ДБР заявило про корупцію, Атрошенко відреагував 
Теги: Чернігів Офіс президента Владислав Атрошенко

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