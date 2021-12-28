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    Мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн

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    У минулорічній е-декларації&nbsp;дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки - Мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн
    У минулорічній е-декларації дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки
    фото з відкритих джерел

    Факт передачі кількох мільйонів гривень міський голова відобразив в електронній декларації

    Міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував 5,5 млн грн, які призначаються його дружині. Про це повідомляє «Главком».

    На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 26 грудня мер Філатов вніс зміни до свого майнового стану. Згідно з публічними даними, посадовець зробив видатки на суму 5,5 млн грн, які підписав: «Передача коштів дружині».

    Дані з сайту НАЗК
    Дані з сайту НАЗК

    Треба наголосити, що в е-декларації за 2020 рік дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки. Також на банківських рахунках вона тримає 20,4 тис. грн.

    Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів.

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    Теги: Борис Філатов декларація НАЗК
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    Мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн