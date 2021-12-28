Мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн

У минулорічній е-декларації дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки

Факт передачі кількох мільйонів гривень міський голова відобразив в електронній декларації

Міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував 5,5 млн грн, які призначаються його дружині. Про це повідомляє «Главком».

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 26 грудня мер Філатов вніс зміни до свого майнового стану. Згідно з публічними даними, посадовець зробив видатки на суму 5,5 млн грн, які підписав: «Передача коштів дружині».

Дані з сайту НАЗК

Треба наголосити, що в е-декларації за 2020 рік дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки. Також на банківських рахунках вона тримає 20,4 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів.