Генпрокурорка відкрила кримінальні справи проти трьох нардепів

Генпрокурорка відкрила кримінальні справи проти трьох нардепівдокумент
Відомості про трьох нардепів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань через недостовірне декларування
Офіс генпрокурора відкрив кримінальні провадження проти народних депутатів із фракції «Слуга народу» Миколи Кириченка й Олександра Куницького, а також на Героя України, нардепа з «Європейської солідарності» Михайла Забродського. Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Зазначається, що відомості про трьох нардепів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками правопорушення за ч.1 ст.336-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про недостовірне декларування.
«За результатами розгляду обґрунтованих висновків і матеріалів повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами Олександром Куницьким, Миколою Кириченком і Михайлом Забродським, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України)», – йдеться у відповіді НАЗК.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу (3-4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У Нацагентстві додали, що не мають даних, чи відкривала генеральна прокурорка кримінальне провадження на «слугу» Ганну Колесник.
Видання пише, що НАЗК знайшло порушення в декларації нардепа Кириченка на 1,3 млн гривень. Згідно з результатами проведення повної перевірки його декларації за 2020 рік, левова частка порушень стосується нерухомості народного депутата.
Також Нацагентство виявило недостовірні відомості в декларації його колеги за фракцією – Куницького в розмірі 2,3 млн грн. Політик не вказав на фінансове зобов'язання в розмірі понад 303 тисячі шекелів.
У свою чергу, нардеп з «ЄС» Забродський не вказав у декларації житловий будинок, який він орендував. Його вартість – 1,54 млн грн.
Нагадаємо, НАЗК викликає міністра Шкарлета через брехню у декларації.
Раніше в НАЗК повідомили, що глава Державної регуляторної служби Кучер не задекларував біткоїни на 13 млн грн.