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    Генпрокурорка відкрила кримінальні справи проти трьох нардепів

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    Депутати&nbsp;Микола Кириченко, Олександр Куницький та Михайло Забродський начебто потрапили під розслідування Офісу генпрокурора - Генпрокурорка відкрила кримінальні справи проти трьох нардепів
    Депутати Микола Кириченко, Олександр Куницький та Михайло Забродський начебто потрапили під розслідування Офісу генпрокурора
    колаж: slovoidilo

    Відомості про трьох нардепів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань через недостовірне декларування

    Офіс генпрокурора відкрив кримінальні провадження проти народних депутатів із фракції «Слуга народу» Миколи Кириченка й Олександра Куницького, а також на Героя України, нардепа з «Європейської солідарності» Михайла Забродського. Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

    Зазначається, що відомості про трьох нардепів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками правопорушення за ч.1 ст.336-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про недостовірне декларування.

    «За результатами розгляду обґрунтованих висновків і матеріалів повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами Олександром Куницьким, Миколою Кириченком і Михайлом Забродським, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України)», – йдеться у відповіді НАЗК.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу (3-4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Документ: slovoidilo
    Документ: slovoidilo

    У Нацагентстві додали, що не мають даних, чи відкривала генеральна прокурорка кримінальне провадження на «слугу» Ганну Колесник.

    Видання пише, що НАЗК знайшло порушення в декларації нардепа Кириченка на 1,3 млн гривень. Згідно з результатами проведення повної перевірки його декларації за 2020 рік, левова частка порушень стосується нерухомості народного депутата.

    Також Нацагентство виявило недостовірні відомості в декларації його колеги за фракцією – Куницького в розмірі 2,3 млн грн. Політик не вказав на фінансове зобов'язання в розмірі понад 303 тисячі шекелів.

    У свою чергу, нардеп з «ЄС» Забродський не вказав у декларації житловий будинок, який він орендував. Його вартість – 1,54 млн грн.

    Нагадаємо, НАЗК викликає міністра Шкарлета через брехню у декларації.

    Раніше в НАЗК повідомили, що глава Державної регуляторної служби Кучер не задекларував біткоїни на 13 млн грн.

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    Теги: Генпрокурор Європейська солідарність депутат Офіс Генерального прокурора декларація НАЗК розслідування партія Слуга народу Олександр Куницький Михайло Забродський
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    Генпрокурорка відкрила кримінальні справи проти трьох нардепів