Обрання антикорупційного прокурора: голова комісії вимагає повторну спецперевірку

У НАЗК вже пояснили, що повторна спецперевірка незаконна

Голова конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль наполягає на повторній спецперевірці кандидатів на цю посаду, повідомив голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

«Як ви бачите, Зеленський/Єрамак руками підконтрольних членів комісії знову зриває затвердження переможця САП. Делегована «За майбутнє» Коломойського голова (Коваль) наполягає на повторній спецперевірці. Ми описували цей сценарій», – пише Шабунін.

Водночас у відповідь на запит Олександра Клименка, який набрав більшість балів на конкурсі, Нацагентство з питань запобігання корупції надало комісії офіційне роз’яснення, що повторна спецперевірка незаконна.

Під час засідання Клименко вирішила навіть не зачитувати роз’яснення. На цьому наполіг один із міжнародних експертів Драго Кос.

Нагадаємо, 24 грудня комісія з обрання голови САП знову зібралася на засідання після того, як відмовилася затверджувати Клименка переможцем. Наразі засідання ще триває. Комісія зібралася в повному складі, кворум для ухвалення рішень є.

Під час попереднього засідання комісії детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Та затвердити результати відбору комісія не змогла – голоси у повному складі не дали представники Верховної Ради.

Напередодні фінального етапу конкурсу ОАСК ухвалив рішення про скасування порядку роботи конкурсної комісії «у зв'язку зі змінами у законодавстві». Суддя Олексій Огурцов послався на неіснуючу норму закону, а також керувався лише однією редакцією закону від 2015 року, ігноруючи зміни. За оновленою редакцією було обрано попереднього керівника САП Назара Холодницького. Тоді результати конкурсу оскаржували в ОАСК, проте суд Вовка не побачив у нормах юридичної колізії.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.

До слова, посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури.

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