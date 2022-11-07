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Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС
Проросійський латвійський політик Андрейс Елксніньш
фото з відкритих джерел

Ніколенко: «На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії» 

Заяви мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша, який звинуватив у війні Росії проти України, українських дипломатів, не відображають ані офіційної позиції Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Саейму Латвії. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш звинуватив Україну, зокрема – її дипломатів, у тому, що Росія напала на неї, а також у військовому злочині РФ – Бучанській різанині. Говорячи про відповідальність Росії за бійню в Бучі, Елксніньш сказав: «У всьому, що сталося, Росія, Україна і Сполучені Штати несуть беззастережну відповідальність».

Теги: Латвія Україна росія Щастя МЗС

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