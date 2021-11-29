Міграційна криза. Білоруська влада знайшла, в чому звинуватити Київ

Мінськ звинуватив Україну у нагнітанні кризи з мігрантами заради отримання коштів від Заходу

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Київ у нагнітанні теми «загрози» від нелегальної міграції з білоруської території задля отримання коштів від «західних кураторів». Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу «СТВ».

За його словами, якщо те, що відбувається в Польщі та Литві, ще можна якось виправдати, оскільки вони є членами НАТО, то те, що відбувається в Україні, «не піддається здоровому глузду».

Він підкреслив, що «це вже істерія Києва». Мовляв, в Україні сподіваються отримати якісь кошти від Заходу, щоб щось собі урвати.

Раніше депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід виступив із пропозицією відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі та залучити Україну до вирішення проблеми з біженцями на кордоні з Білоруссю.

Він зазначив, що для відкриття зовнішніх кордонів Євросоюзу для великого потоку нелегалів потрібна впорядкована процедура, яку можна проводити за допомогою третіх країн, таких як Україна, тимчасово розмістивши там біженців.

Згодом Кулеба відреагував на пропозицію розміщати біженців в Україні.

Нагадаємо, українські військові та силовики почали спецоперацію на кордоні з Білоруссю.

Також стало відомо, коли Україна може ввести надзвичайний стан через міграційну кризу.

Крім того, стало відомо, як Україна захищатиме кордон з Білоруссю.

Як повідомлялося, Литва хоче ініціювати міжнародний суд над Лукашенком.

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