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    Міграційна криза. Експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком

    На думку директора&nbsp;New Geopolitics Research Network, Кремль використовує Лукашенка як інструмент впливу на ЄС - Міграційна криза. Експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком
    На думку директора New Geopolitics Research Network, Кремль використовує Лукашенка як інструмент впливу на ЄС
    фото: Getty Images

    Міграційна криза є частиною більшого задуму з дестабілізації регіону, – експерт з безпекових питань

    Міграційна криза, яка виникла на польсько-білоруському кордоні, є частиною ширшого задуму з розхитування ситуації в регіоні. Таку думку висловив експерт з безпекових питань, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь під час експертної дискусії «Міграційний шантаж Лукашенка: наслідки та подальші виклики», повідомляє «Главком».

    «Для мене очевидно, що цю міграційну кризу організував не Лукашенко, бо Лукашенко не має таких ресурсів, зокрема, в нього немає такої агентурної мережі на Близькому Сході, щоб так швидко й ефективно організувати перекидання мігрантів до Європи, тому впевнений, що це операція Кремля й Лукашенко використовується тут, як інструмент. Звісно, він погодився на це і саме тому був втягнутий у цю авантюру», – відзначив експерт.

    Самусь припустив, що кризові ситуації у регіоні, що виникали в останній період, пов'язані одним задумом.

    «Якщо дивитися взагалі, що відбувається у нашому регіоні. Це й енергетична криза, яка, очевидно, створена Кремлем для досягнення успіху з «Північним потоком – 2», нарощування військової присутності Росії на кордонах України й демонстрації підготовки до проведення військових операцій різного рівня, так само і міграційна атака. Все це абсолютно формується за одним задумом і визначеними цілями якраз з Кремля», – сказав Самусь.

    Експерт відзначив, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні – це один із комплексу заходів, мета якого наростити рівень суперечностей у регіоні та всередині ЄС.

    «Знову ж таки виникають суперечності між Німеччиною та Польщею, між Німеччиною й іншими країнами ЄС, формується кілька груп в ЄС, які по-різному думають і про міграційну кризу, і про військову присутність, і про енергетичну кризу, тому думаю, що ця ситуація ще раз підкреслює важливість стійкості, яка досягається солідарністю, як в рамках ЄС, так і в рамках НАТО і регіону», – вважає Самусь.

    Водночас мета фізичного потрапляння мігрантів на територію ЄС через Польщу не стояла.

    «Для Кремля не принципово, чи прорвуться мігранти в ЄС, чи залишаться вони в Білорусі, чи підуть в Україну. Вони вже досягли своєї цілі, створивши напруження. Якщо вони залишаться у Лукашенка й почнуть штурмувати адміністрацію Лукашенка – Путін може йому допомогти у цій ситуації, ввівши ще й свої війська. Якщо вони підуть до Польщі – виникне криза між опозицією та правлячою партію», – пояснив експерт.

    Зазначимо, упродовж минулої доби кількість спроб мігрантами незаконно перетнути білорусько-польський корон дещо збільшилася у порівнянні із попередніми днями.

    Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

    Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

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    Теги: ЄС Польща НАТО Олександр Лукашенко Путін мігранти політика криза біженці
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    Міграційна криза. Експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком