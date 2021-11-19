Міграційна криза: коли Україна може ввести надзвичайний стан

Україна має бути готова оперативно ввести надзвичайний стан у прикордонних областях у разі потреби

Верховна Рада України має бути готовою ввести надзвичайний стан через мігрантів, яких у Білорусі зігнали до кордонів з ЄС та Україною Лукашенко та Путін. У своєму виступі у парламенті міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що наразі такої потреби немає.

Однак Україна має бути готова оперативно ввести надзвичайний стан у прикордонних областях у разі потреби.

«У разі необхідності Верховній Раді потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або в прикордонних районах. Наразі поки що такої потреби немає», – каже Монастирський.

Мапа України Фото: Кураж стенд

Зазначимо, що із Білоруссю межують Волинська, Житомирська, Київська та Чернігівська області.

Монастирський також розповів про підготовку України до захисту кордонів через міграційну кризу. Українські силовики планують задіяти тактику ешелонного прикриття.

Додамо, що напередодні РНБО заявила, що мігрантів можуть дезінформацією спрямувати на кордон з Україною.

Також 18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.

Як відомо, на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація з мігрантами. За деякими оцінками, понад 16 тисяч мігрантів загалом намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Українська влада заявила про готовність до можливих провокацій та напливу мігрантів. Також Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю.

Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна вирішила посилити охорону державного кордону з країною-сусідом.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найуразливіші ділянки українсько-білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. З його слів, ідеться про 8,5 тисяч силовиків.

Напередодні уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.