Міграційна криза. Лукашенко пошив у дурні біженців

Білоруський диктатор скористався кризою у Курдистані заради шантажу ЄС, – журналіст

Регіон Курдистану став одним із джерел контрабандного переправлення мігрантів до Білорусі задля створення тиску на польсько-білоруському кордоні. Однак через кризу, яка поглибилася на Близькому Сході внаслідок пандемії, це створило запит, яким скористався білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Про це під час трансляції «Главкома» «Міграційний шантаж Лукашенка: наслідки та подальші виклики» розповів журналіст Юрій Мацарський, який спеціалізується на близькосхідних темах.

«Якби ці люди (мігранти – ред.) не хотіли – нічого б не було, тому так співпало…Те, що відбувається зараз, коли ці схеми запрацювали – в кінці вересня та на початку жовтня – люди просто не розуміли, що таке Білорусь, не розуміли, що це максимально ворожа країна до Європейського союзу», – сказав Мацарський.

Журналіст розповів, що за його джерелами, організатори контрабандних перевозок із Курдистану видавали інформацію таким чином, щоб видати Білорусь за надійний транзитний маршрут, вимагаючи, при цьому за такі послуги, тисячі доларів.

Мацарський додав, що на території Курдистану – і з сирійського боку й на території Іраку – досі складна ситуація. До того ж контрабандні мережі, які були задіяні у масовому підвозі людей у Мінськ, давно були налагоджені.

Причиною цього, за його словами, слугували й гуманітарні проблеми внаслідок війни й пандемія, що поглибила кризу коронавірусу і призвела до закриття центрів біженців, що підштовхнуло тисячі людей в економічну прірву, чим і скористався Лукашенко.

«В них (в Курдистані – ред.) є цілі системи методів перекидання товарів і людей і для них раптово відкрилася Білорусь, через яку їм пообіцяли, що вони зможуть потрапити в Німеччину… Є також частина людей, які рятуються не від бідності, а від політичних переслідувань», – відзначив журналіст.

Також експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком.

На сьогодні ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою (фото, відео). Кількість спроб незаконного перетину кордону мігрантами дещо зросла.

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

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