Італійська берегова охорона врятувала сотні мігрантів, серед них новонароджений

Рятувальна операція тривала понад 16 годин

Біля узбережжя Калабрії італійська берегова охорона з переповненого човна врятувала майже 250 мігрантів, зокрема новонародженого малюка, повідомляє Reuters.

Рятувальну операцію провели в ніч на 28 листопада. Через погані погодні та морські умови вона тривала понад 16 годин.

Усього врятували 244 особи. Серед них 41 неповнолітня особа, зокрема дитина, яка народилася на човні 27 листопада.

Протягом останніх тижнів в Італії фіксують різке зростання кількості мігрантів, які човнами намагаються потрапити в Європу.

До слова, на днях біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС. В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей.

До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.

Раніше рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка в Києві.

Також з водойми під Києвом водолази дістали потопельника, якого шукали три дні.

Австрійська влада заявила в суботу про затримання 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів до країни, серед затриманих - громадяни України.

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