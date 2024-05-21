Міністр Галущенко показав Бербок одну з найбільших ТЕС України, яку зруйнували окупанти

Анналені Бербок: «Ми бачимо, що навіть у теплі весняні дні споживання електроенергії доводиться скорочувати, тому що всі ТЕС були пошкоджені прицільними атаками»

Сьогодні, 21 травня, міністр енергетики Герман Галущенко показав главі МЗС Німеччини Анналені Бербок одну з найбільших теплових електростанцій України, зруйновану масованим ракетним ударом РФ. Про це повідомляє DW.

Галущенко під час її візиту до Києва розповів Бербок, що РФ ударила по станції, коли в України бракувало ракет протиповітряної оборони (ППО), тому з 11 цілей вдалося збити лише шість.

«Ми втратили більше 8 гігават в системі... У нас є обмеження у години пікового споживання протягом робочих днів. Ми можемо балансувати систему, проте це дуже складно... Ми готуємося до наступної зими – це те, що ми маємо робити», – сказав він журналістам.

Бербок зазначила, що «російський терор цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру».

«Ми побачили, що ППО допомогла, але Україна має недостатньо засобів ППО, щоб захистити критично важливу інфраструктуру. Тому ми апелюємо до міжнародних партнерів у всьому світі, що потрібно більше засобів ППО, щоб захистити не лише великі міста, а й інфраструктуру. Ми бачимо, що навіть у теплі весняні дні споживання електроенергії доводиться скорочувати, тому що всі ТЕС були пошкоджені прицільними атаками в останні місяці», – наголосила вона.

Бербок пригадала, як під час візиту до Харкова в 15-градусний мороз бачила, що «люди замерзали до смерті через припинення теплопостачання». «Можна тільки уявити, що буде, якщо не вдасться запустити ці ТЕС до зими, що це означатиме для споживачів електроенергії та тепла», – зазначила Бербок.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 травня, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок прибула до Києва. Це сьомий візит посадовиці від початку повномасштабного вторгнення.