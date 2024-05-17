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Німецька міністерка закликала надати Україні далекобійну зброю, аби захистити Харків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Німецька міністерка закликала надати Україні далекобійну зброю, аби захистити Харків
У Німеччині вважають, що Україні потрібно більше зброї дальньої дії, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області, де ситуація залишається «дуже драматичною»
фото: EPA/UPG

Бербок: Важливо відрізати російські маршрути постачання та надати Україні зброю

Німецька міністерка закликала передати Україні далекобійну зброю, щоб вберегти Харків від російського наступу. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Reuters.

«Україні потрібно більше зброї дальньої дії, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області, де ситуація залишається «дуже драматичною», – зауважила Бербок.

За її словами, важливо відрізати російські маршрути постачання та надати Україні зброю, «яку можна буде використовувати на середніх та далеких дистанціях».

«Ми також працюємо над цим з іншими партнерами», – сказала вона, зазначивши, що загалом це «надзвичайно складна ситуація».

Нагадаємо, Німеччина стала другим за величиною постачальником зброї в Україну після російського вторгнення у 2022 році, але канцлер Олаф Шольц досі утримується від поставок Києву ракет великої дальності Taurus.

До слова, Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема Atacms, підштовхнуть Німеччину до передачі власних крилатих ракет Taurus. Про це пише DW. Високопосадовець оборонного відомства США заявив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

Як повідомлялося, що Шольц відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Канцлер повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

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Теги: Харків Німеччина озброєння Анналена Бербок наступ

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