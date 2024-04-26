Столтенберг провів таємну зустріч із головою МЗС Німеччини – Bild

Із 25 квітня генсек НАТО перебуває в Німеччині для підготовки до саміту Альянсу у Вашингтоні в липні

Політики просиділи у ресторані готелю Telegraphenamt у Берліні майже три години

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок була помічена під час секретної зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це пише Bild.

Як зазначає видання політики просиділи у ресторані готелю Telegraphenamt у Берліні майже три години. Їх виявив фотограф видання Міхаель Кернер. Згодом присутні розповіли йому, що «дискусія була дещо гарячою».

Як стало відомо виданню, Столтенберг попросив Бербок про розмову та обговорив з нею безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

Як відомо, з 25 квітня генсек НАТО перебуває в Німеччині для підготовки до саміту Альянсу у Вашингтоні в липні. Перед цим він побував у Польщі, де говорив з прем'єр-міністром Дональдом Туском про стримування і оборону, а також про підтримку України.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини 25 квітня вперше політав на винищувачі Eurofighter.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах. Про це Столтенберг заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Ця відповідь пролунала після заяви польського президента Анджея Дуди про те, що Польща готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї.

Також Столтенберг вважає, що українські союзники не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка все ж відбилася на полі бою.

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими РФ атакує українські міста.