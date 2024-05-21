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Глава німецького МЗС Анналена Бербок прибула до Києва (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава німецького МЗС Анналена Бербок прибула до Києва (відео)
Візит Бербок не було анонсовано з міркувань безпеки
скріншот з відео

Це сьомий візит посадовиці від початку повномасштабного вторгнення

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок прибула до Києва. Це сьомий візит посадовиці від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Der Spiegel та n-tv.

Міністр прибула у вівторок, 21 травня. Її візит традиційно не був анонсований з міркувань безпеки.

Бербок закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

«Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, вона терміново потребує більшої протиповітряної оборони», – заявила вона.

Глобальна ініціатива щодо посилення протиповітряної оборони України, яку Бербок запустила разом з міністром оборони Борисом Пісторіусом, зібрала майже 1 млрд євро для надання додаткової підтримки українським силам протиповітряної оборони, зазначила міністерка.

«І ми інтенсивно працюємо над тим, щоб ця сума стала ще більшою. Ми перевертаємо кожен камінь кілька разів і просунулися вперед з додатковим комплексом Patriot», – додала вона.

Раніше німецька міністерка закликала передати Україні далекобійну зброю, щоб вберегти Харків від російського наступу.

До слова, у неділю, 25 лютого, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок змушена була перервати свій візит на Миколаївщину через появу біля її кортежу російського безпілотника.

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Теги: МЗС Німеччина Анналена Бербок

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