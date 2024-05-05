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Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору

Катерина Іванова
glavcom.ua
Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору
Глава Міненерго: Українська сторона нині комунікує з усіма країнами, які можуть негайно передати необхідне для проведення ремонту устаткування
фото з відкритих джерел

Галущенко припускає, що Кремль намагається всіма силами зірвати саміт миру у Швейцарії

Росіяни поновили масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України саме у теплу пору року. Зміна тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі «Ми - Україна».

«Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії», – припустив чиновник.

Крім того, додав він, можлива маса інших факторів. Серед них спроби Кремля зірвати проведення першої зустрічі щодо української формули миру на рівні лідерів держав, що планується у Швейцарії.

Також говорячи про допомогу з боку країн-партнерів по відновленні постраждалих енергооб'єктів через російські обстріли, міністр зазначив, що обладнання для їх ремонту від європейських країн вже в дорозі.

«Литва вже багато зробила, і зараз в процесі. Але не тільки Литва – майже всі наші сусідні країни (допомагають Україні), також Німеччина», – сказав чиновник.

Глава Міненерго підсумував, що українська сторона нині комунікує з усіма країнами, які можуть негайно передати необхідне для проведення ремонту устаткування.

До слова, попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону.

«На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде», – обіцяє міністр. Водночас, за його словами, потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, хоча й енергетики роблять все можливе, аби найгірші сценарії не реалізувалися.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що влітку Україна зможе частково компенсувати втрати потужностей генерації електроенергії, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця. Однак зима стане викликом.

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Теги: втрати Герман Галущенко Україна Литва чиновник Міненерго міністр Німеччина економіка

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