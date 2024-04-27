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Ворог уночі атакував енергооб’єкти у трьох областях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог уночі атакував енергооб’єкти у трьох областях
Наслідки атак уточнюються, триває робота над їх ліквідацією
фото ілюстративне

Уночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК

У ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Галущенко зазначив, що є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію.

Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.

Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК, повідомляє компанія. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі.

«Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Під час тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Вибух було чути в районі міста близько п'ятої ранку. Перед тим фіксувався рух ворожих ракет у напрямку Дніпра.

Місцеві пабліки Дніпра повідомляли про те, що над містом піднявся дим. З деяких районів міста надходили скарги на перебої з водопостачанням та електроенергією.

Теги: електроенергія енергетика Герман Галущенко

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