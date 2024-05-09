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Під час повномасштабної війни енергетики ДТЕК 37 разів «підіймали» ТЕС з нуля після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Під час повномасштабної війни енергетики ДТЕК 37 разів «підіймали» ТЕС з нуля після обстрілів
Галущенко заявив, що через масовані атаки РФ українська енергосистема втратила понад 8 ГВт потужності генерації
фото з відкритих джерел

Поки енергетики роблять свою роботу українці можуть допомогти їм. Салєєв закликав споживати електроенергію ощадливо

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК 37 разів підіймали теплоелектростанції «з нуля» після масованих обстрілів. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Зокрема він розповів, що нещодавній обстріл енергосистеми, під час якого постраждало три ТЕС ДТЕК, був вже п’ятим за останні півтора місяця. Тому зусилля енергетиків спрямовані на відновлення станцій.

«Разів таких, коли енергетики підіймали станції «з нуля» та відновлювали їх роботу після обстрілів від лютого 2022 року було вже 37», – наголосив Салєєв.

Він додав, що поки енергетики роблять свою роботу українці можуть допомогти їм. Салєєв закликав споживати електроенергію ощадливо.

Особливо у ранкові і вечірні піки: з 7:00 до 10:00 та з 18:00 по 23:00. Напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що через масовані атаки РФ українська енергосистема втратила понад 8 ГВт потужності генерації. При цьому ворог зосередився на знищенні саме балансуючої генерації – теплової та гідроенергетики.

У Міненерго збитки від останніх масованих атак енергетики оцінюють на рівні понад $1 млрд.

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Теги: енергетика Міненерго електроенергія українці Україна ДТЕК Герман Галущенко ворог

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