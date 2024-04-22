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Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих ТЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих ТЕС
Віцеканцлер Німеччини запропонував подивитися на німецькі закриті енергетичні об'єкти, які Україна може використати
фото: MIND

Якщо Україні треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що Україна на цю зиму його не отримає

Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати», – сказав Галущенко.

Міністр енергетики заявив, що якщо Україні треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що Україна на цю зиму його не отримає.

Нагадаємо, що Герман Галущенко домовився із з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом про надання Україні допомоги  в енергосекторі, зокрема великогабаритне устаткування для теплових електростанцій. Очільник Міненерго ознайомив колегу з наслідками останніх російських атак на український енергосектор. 

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Теги: Україна електроенергія енергетика ТЕС Німеччина

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