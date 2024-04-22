Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих ТЕС

Якщо Україні треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що Україна на цю зиму його не отримає

Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати», – сказав Галущенко.

Міністр енергетики заявив, що якщо Україні треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що Україна на цю зиму його не отримає.

Нагадаємо, що Герман Галущенко домовився із з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом про надання Україні допомоги в енергосекторі, зокрема великогабаритне устаткування для теплових електростанцій. Очільник Міненерго ознайомив колегу з наслідками останніх російських атак на український енергосектор.