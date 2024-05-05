Вибухи в Харкові та Дніпрі. Радник Байдена повідомив про плани контрнаступу. Головне за ніч

У Харкові дрон поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками, внаслідок вибуху зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди

Головні новини ночі проти 5 травня

Атака на Харків та Дніпро. Допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році. Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 травня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Харків. Безпілотник влучив у приватний сектор

У ніч на 5 травня окупанти завдали декількох ударів безпілотниками по Харкову. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив влучання «шахеда» у приватний сектор Основ'янського району.

За його словами, внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Щонайменше один чоловік зазнав поранень внаслідок влучання «Шахеда» по приватному сектору.

Також вибухи лунали у Дніпрі.

Білий дім: Допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році

Україна планує розпочати новий контрнаступ на позиції російських загарбників у 2025 році, щоб «утримати Кремль від отримання додаткових переваг». Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Financial Times.

Видання зазначає: Салліван сказав, що він все ще очікує «російських успіхів у найближчий період» на полі бою, незважаючи на новий пакет допомоги США, схвалений минулого місяця, тому що ви не можна миттєво «перемкнути вимикач».

Водночас Салліван заявив, що з новою допомогою Україна матиме можливість «утримувати лінію» впродовж 2024 року і «гарантувати, що Україна зможе протистояти російській атаці».

Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору

Росіяни поновили масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України саме у теплу пору року. Зміна тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі «Ми - Україна».

«Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії», – припустив чиновник. Крім того, додав він, можлива маса інших факторів. Серед них спроби Кремля зірвати проведення першої зустрічі щодо української формули миру на рівні лідерів держав, що планується у Швейцарії.

Французька армія не готова до такої війни, як в Україні – європейський генерал

Французька армія не здатна потягнути війну, яку ведуть зараз ЗСУ. А заяви президента Франції Еммануеля Макрона про готовність відправити війська в Україну, є порожніми балачками. Про це в інтерв’ю виданню Boulevard Voltaire заявив відставний французький генерал Крістоф Гомар, який наразі представляє опозиційну правоконсервативну партію «Республіканці».

За словами Гомара, наразі не помітно жодних практичних кроків з боку Макрона, спрямованих на те, аби підготувати французьку армію до гіпотетичної можливості зайти в Україну. Генерал зауважив, що зараз у Франції продовжує діяти стара оборонна стратегія, відповідно до якої кількість танків і винищувачів Rafale на озброєнні і далі буде скорочуватися, а флот не буде істотно посилюватися.

«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Екснардеп опублікував світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку. «Благодатний вогонь вже на українській землі», – так підписав фото Новинський.

Проте, судячи з фото, на бізнес-джеті православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава, яке розташоване неподалік від кордону з Україною. До України ж сам Новинський не потикає носа. Він передав лампадку представникам Московського патріархату, які й доправили вогонь до України.