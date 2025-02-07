Міністр оборони отримав нових заступників

Кадрові рішення мають на меті посилити Збройні сили України

Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони. Ними стали генерал-лейтенант Євген Мойсюк та командир Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ Валерій Чуркін. Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров.

За словами Умєрова, Мойсюк є одним із найдосвідченіших офіцерів української армії, бойовий командир. Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів.

«Досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника Головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку», – каже він.

Водночас Валерій Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. За словами міністра, підрозділ Чуркіна вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та Miltech, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи.

«Ці рішення – частина комплексного підходу до посилення наших Збройних сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії», – додав очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Мойсюк став уповноваженим з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій 13 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Мойсюк незабаром може отримати посаду в Міністерстві оборони, його кандидатуру схвалив Офіс президента.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський перед призначенням ексзаступника Залужного підписав указ, відповідно до якого заступником міністра оборони на період дії воєнного стану може стати військовослужбовець. На цю посаду зможуть претендувати ті військові, які мають звання генерал-лейтенант та віце-адмірал.

До слова, Ілля Євлаш пішов з посади керівника служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.