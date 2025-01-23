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КНДР передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці – Буданов

Катерина Іванова
glavcom.ua
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КНДР передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці – Буданов
За словами Буданова, більшість зброї використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії
фото з відкритих джерел

За останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок

Північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці. Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

За словами Буданова, очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році. Він зазначив, що минулого року РФ отримала 148 таких ракет.

Північнокорейські ракети запускають по Україні з Курської та Брянської областей РФ.

Крім того, за останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 «Коксан» і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню М-1991. Буданов наголосив, що, ймовірно, у майбутньому КНДР надішле Росії ще принаймні стільки ж. «У них багато таких систем», – додав керівник ГУР Міноборони.

За словами Буданова, більшість цієї зброї використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії.

«170-міліметрова зброя має потужний боєкомплект і хорошу здатність. 240-мм РСЗВ схожі на будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій», – пояснив він.

Нагадаємо, Північна Корея, ймовірно, розгорне новий військовий персонал у Росії до середини березня 2025 року, щоб зберегти поточні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних нападів на Курську область. Ці дані проаналізувалианалітики Інституту вивчення війни (ISW).

Західні офіційні особи повідомили BBC 22 січня, що станом на середину січня 2025 року північнокорейські сили загинули приблизно 1000 осіб і 3000 зникли безвісти або отримали поранення, що становить приблизно 33-40% із 11-12 тисяч військовослужбовців Північної Кореї, які вже перебувають у Росії.

Аналітики ISW ж оцінили, що весь північнокорейський контингент у Росії може бути вбитий або поранений приблизно до середини квітня 2025 року за поточного рівня втрат, а також нового розгортання північнокорейського контингенту – незалежно від того, мається на увазі збільшення поточного угруповання або ротація існуючих сил – ймовірно, призначений для підтримки темпу операцій Росії, незважаючи на великі втрати близько 30 000 – 45 000 втрати (сумарно вбитих і поранених) на місяць.

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Теги: зброя Міноборони Північна Корея навчання Кирило Буданов втрати поранення балістичні ракети Місяць

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