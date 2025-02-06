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28-річний речник Повітряних сил України пішов з посади

Іванна Гончар
glavcom.ua
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28-річний речник Повітряних сил України пішов з посади
Ілля Євлаш очолював пресслужбу Повітряних сил України
фото з відкритих джерел

Ілля Євлаш обіймав цю посаду з березня 2024 року

Ілля Євлаш пішов з посади керівника служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних Сил України. Про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.

«Прийшов час сказати «до зустрічі», мої Повітряні Сили», – написав він.

Що стало причиною та чому Євлаш залишив посаду, він не вказав. На сторінці Командування Повітряних сил також немає інформації.

За його словами, той період, коли Євлаш був очільником пресслужби ПСУ був по-справжньому незабутнім: «Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили».

Він подякував усім, хто був поруч з ним під час цього періоду.

«Дякую тим, хто завжди був поруч, тим хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти – без вас усе було б не так цікаво», – підсумував Євлаш.

Зауважимо, що у березні 2024 року майора Іллю Євлаша призначили керівником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ. До того він проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.

Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Був речником східного угруповання військ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має пришвидшити модернізацію системи військової авіації. Йдеться про нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більшу увагу командного складу до пілотів й інженерів. Про це заявив 

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Теги: кадрові зміни звільнення Повітряні сили ЗСУ

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