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У грудні та січні Росія зазнала рекордних втрат в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У грудні та січні Росія зазнала рекордних втрат в Україні
Росіяни за січень зазнали втрат 48 240 осіб, що становить приблизно три мотострілецькі дивізії
фото з відкритих джерел

Знизивши темп просування в Україні, росіяни продовжують зазнавати значних втрат

У січні 2025 року російські загарбники зазнали великих втрат на фронті в Україні, але темпи їх просування значно впали, порівняно з попереднім періодом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

3 лютого Міністерство оборони України повідомило, що російські війська за січень зазнали втрат 48 240 осіб, що становить приблизно три мотострілецькі дивізії.

«Таким чином січень став другим місяцем за кількістю втрат місяцем після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року», – йдеться в повідомленні.

За даними ISW, російські сили отримали приблизно 498 км² у січні в Україні та Курській області, або приблизно 16,1 км² на день. Наявні дані свідчать про те, що російські сили зазнали приблизно 96 втрат на квадратний кілометр захопленої території.

Міністерство оборони України повідомило, що в грудні 2024 року російські війська зазнали 48 670 втрат – це найвищий показник місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Експерти ISW також підрахувала, що в грудні 2024 року російські війська зайняли загалом 593 км².

«Просування Росії сповільнилося з листопада 2024 року по грудень 2024 року. Раніше ISW оцінювало, що російське військове командування, ймовірно, допустило рекордний рівень втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшим територіальним завоюванням, але залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування готове нести такі втрати, якщо швидкість просування російських військ буде нижчою. продовжує знижуватися, оскільки російські війська наступають на більш міцно захищені населені пункти, такі як Покровськ», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, триває 1077-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: окупанти ЗСУ росія втрати росіяни війна Україна Міноборони ISW

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