Міноборони звернулося до військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ. Після подачі рапорту в застосунку Армія+ та прикріплення рекомендаційного листа від частини, яка потребує військового, поновлення на службі відбувається протягом трьох днів.

Однак військові, які здійснили своє перше СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом. Вони повинні пройти через загальну процедуру, яка включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

«І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ», – зазначили у Міноборони. Там додали, що військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Згодом Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) до 1 березня 2025 року.

Раніше в застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ. Військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.

До слова, у 2024 році почастішали випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася.