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Як пройти ВЛК за електронним направленням? Пояснення Міноборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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Як пройти ВЛК за електронним направленням? Пояснення Міноборони
Паперові альтернативи документа також буде збережено
фото з відкритих джерел

Скористатися новою функцією в застосунку можуть військовозобов'язані українців, які ще не отримували повістку для проходження ВЛК

Із 31 січня 2025 року в застосунку «Резерв+» стала доступна можливість генерування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВКЛ). При цьому паперові альтернативи документа буде збережено. Про це інформує Міноборони.

Скористатися новою функцією в застосунку можуть військовозобов'язані українців, які ще не отримували повістку для проходження ВЛК. Для цього слід авторизуватися в «Резерв+» і за кілька кліків подати запит.

Як пройти ВЛК за електронним направленням? Пояснення Міноборони фото 1

Чи достатньо електронного направлення для того, щоб пройти ВЛК?

Протягом доби після подання запиту українці в застосунку отримують сповіщення про електронне направлення. В ньому містяться всі необхідні відомості, зокрема:

  • номер та дата реєстрації направлення;
  • адреса закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК;
  • дані керівника територіального центру комплектування (ТЦК), який підписав направлення.

«Цього сповіщення достатньо, щоб спланувати огляд», – пояснило відомство.

Чи потрібно після ВЛК за електронним направленням іти до ТЦК?

Після проходження комісії її члени самостійно надсилають дані до ТЦК. Там відповідний працівник внесе інформацію до реєстру "Оберіг", внаслідок чого військовозобов'язаний отримає оновлений військово-обліковий документ у застосунку.

Що буде, якщо не прийти на ВЛК за електронним направленням?

Міноборони зауважує, що сповіщення про направлення на ВЛК залишається актуальним протягом 30 днів. Після спливу цього строку українцям доведеться надсилати запит для отримання цифрового документа повторно.

Чи будуть електронними повістки на проходження ВЛК?

Повістки залишаться паперовими. Як і раніше, цей документ відправлятимуть фізичною поштою.

Це пояснюють тим, що згенерувати електронне направлення можуть добровільно лише військовозобов'язані користувачі, а не працівники ТЦК.

Як часто необхідно проходити ВЛК?

Постанова ВЛК про придатність до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Відтак оновлювати цю інформацію українці мають щороку.

У Міноборони додали, що після отримання повістки на ВЛК українцям потрібно прийти до місцевого ТЦК. Однак незабаром у «Резерв+» планують додати функцію електронного направлення для цієї категорії військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Кабмін погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних та резервістів.

Як повідомлялося, 23 січня у застосунку «Резерв+» розпочалося бета-тестування електронних направлень на медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК).

До слова, до 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. 

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Теги: ЗСУ послуги військові правила українці Міноборони Кабмін

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