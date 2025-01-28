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Очільник Пентагону зупинив укладання нових оборонних контрактів – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Очільник Пентагону зупинив укладання нових оборонних контрактів – Bloomberg
Сенат США затвердив Піта Гегсета міністром оборони 25 січня з найменшим відривом голосів від моменту створення цієї посади в 1947 році – 51 проти 50
фото з відкритих джерел

Наразі встановлений термін зупинки контрактів – 10 днів

Новий міністр оборони США Піт Гегсет призупиняє нові армійські контракти. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на ще неопубліковане рішення Пентагону і людей, ознайомлених із ситуацією.

Ймовірно, це могло знадобитися для переоцінки потреб військових і системи закупівель. Призупинення контрактів може тривати десять днів, але потенційно може й затягнутися на місяці, зазначають у Bloomberg. Також тимчасово Пентагон не приймає запити на відкриття оборонних програм.

Частково нове рішення стосується зупинки всіх програм різноманітності, справедливості та залучення (DEI), які президент США Дональд Трамп наказав закрити своїм виконавчим указом.

«Вказівки президента (законні накази) чіткі: жодних DEI у Міністерстві оборони. Пентагон підкориться негайно. Без винятків, змін назв або затримок», – написав раніше Гегсет.

До слова, Сенат США затвердив Піта Гегсета міністром оборони 25 січня з найменшим відривом голосів від моменту створення цієї посади в 1947 році – 51 проти 50.

Раніше Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни до США. Мова про United for Ukraine (U4U). У документі від 20 січня поточного року передбачено заходи щодо посилення охорони кордонів Сполучених Штатів, а також регулювання міграційних потоків. США, йдеться в повідомленні, останніми роками зазнали «вторгнення безпрецедентного рівня».

Агентство федерального уряду США (USAID) призупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні на 90 днів. Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

До слова, європейські союзники та інші прихильники України сприйняли як позитивний сигнал погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи і санкції проти Москви, якщо вона не піде на угоду про припинення війни. 

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Теги: міністр Дональд Трамп президент Пентагон Сенат США

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