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Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова
Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік
фото: Рустем Умєров/Facebook

Активісти звинуватили міністра оборони у перевищенні службових повноважень

Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем». Про це йдеться на сторінці ЦПК у Facebook.

Як пояснюють у ЦПК, міністр оборони Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували – Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

«Створення Наглядової ради передбачено Статутом АОЗ, тобто в Міноборони як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 11-4 Закону «Про управління об’єктами державної власності», така виключна компетенція належить Наглядовій раді.

Крім того, стаття 6 Закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради.

Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересам Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Відповідний допис міністр опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі. 

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

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Теги: НАБУ Міноборони кадрові зміни скандал Рустем Умєров Марина Безрукова

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