Затримано екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив масове дезертирство підлеглих

Екскомандир 155-ї ОМБр може отримати покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння Міністерства оборони і командування ЗСУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади. Він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями. Про це повідомляє ДБР.

«Командир також умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками. Зокрема, упродовж 2024 року він не направив до органів досудового розслідування жодного повідомлення стосовно підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що полковник упродовж минулого року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді. Командний склад військової частини доповідав йому про це не лише усно, а й писав рапорти та донесення про факти вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень.

Зокрема, пов’язаних із самовільним залишенням військової частини та місця несення служби, а також неповерненням військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних. Проте командир, всупереч вимогам Закону, не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти.

«Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини. Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність за такі протиправні діяння», – зауважує ДБР.

Також командир не вживав інші превентивні заходи для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню самовільного залишення військової частини підлеглими. Зокрема, до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки на території Франції, полковник безпідставно включив невмотивованих до несення військової служби чоловіків. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва. У результаті, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

«Через дії екскомбрига ускладнилось виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань через недостатню чисельність особового складу. Це також підірвало престиж і авторитет як військової частини, так і Сил оборони в цілому, знизило бойову готовність та боєздатність підрозділу, та призвело до появи нових воєнних загроз національній безпеці України», – наголошують в ДБР.

Правоохоронці затримали колишнього комбрига 155-ї ОМБр. Він буде доставлений в Київ для повідомлення йому про підозру у ненаправлені військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїм службовими обов’язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Також планується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо, що серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертували.

До слова, головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.