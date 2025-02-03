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Заступником міністра оборони може стати соратник Залужного – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заступником міністра оборони може стати соратник Залужного – ЗМІ
Ексзаступник Залужного є уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони
фото з відкритих джерел

Кандидатуру Євгена Мойсюка схвалив Офіс президента, тепер його має офіційно затвердити уряд

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк, який рік тому став уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони, незабаром може отримати посаду в Міністерстві оборони. Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників редакції, кандидатуру Мойсюка схвалив Офіс президента, тепер його має офіційно затвердити уряд. Як зазначили джерела, подання про призначення Мойсюка пішло на Кабінет міністрів.

Водночас співрозмовник з Міністерства оборони заперечив, що призначення Мойсюка відбудеться на тлі звільнення Дмитра Кліменкова.

Варто зазначити, що Євген Мойсюк з 2021 року до лютого 2024 обіймав посаду заступника головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Торік президент призначив його уповноваженим з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій. 

Також Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а перед цим обіймав посаду заступника командувача ДШВ. Він став першим військовим ЗСУ, який починав війну на посаді комбата і отримав звання генерала.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Згодом Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

До слова, президент Володимир Зеленський уперше прокоментував конфлікт довкола зміни керівництва Агенції оборонних закупівель. Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров «має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєння» для Збройних сил України.

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Теги: Міноборони Кабмін Валерій Залужний кадрові зміни Рустем Умєров

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