ЄС розгляне санкції проти Туреччини через буріння на шельфі Кіпру



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Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні

Високий представник ЄС закликала Туреччину утримуватися від бурових робіт і поважати суверенні права Республіки Кіпр

До порядку денного Ради Європейського Союзу в Люксембурзі 14 жовтня буде внесене питання про запровадження санкцій у зв’язку з бурінням Туреччиною шельфу біля берегів Кіпру.

Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні під час розмови з главою МЗС Кіпру Нікосом Христодулідісом, – повідомляється на сайті ЄС.

«Високий представник та міністр обговорили сьогодні можливість адресних заходів через триваючу бурову діяльність Туреччини», – повідомила прес-служба.

Могеріні закликала Туреччину утримуватися від подібних дій і поважати суверенні права Республіки Кіпр на розвідку та експлуатацію своїх природних ресурсів.

«Туреччина повинна прийняти запрошення уряду Кіпру і розглянути питання про делімітацію виключних економічних зон і континентального шельфу на основі діалогу і переговорів у дусі доброї волі і при повному дотриманні норм міжнародного права та згідно з принципом добросусідських відносин», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що співрозмовники висловили жаль з приводу бурових робіт Туреччини за 45 км від південного узбережжя Кіпру.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ країн Європейського союзу схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконне буріння шельфу біля узбережжя Кіпру.

Як повідомлялося, на військовій базі ЗС Туреччини, що розміщена на півночі острова Кіпр, сталися вибухи.